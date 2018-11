Griechenland hat am Montag die ersten Lizenzen für den Anbau von medizinischem Cannabis vergeben. In Deutschland kommt die legale Cannabisproduktion ebenfalls voran. Laut dem griechischen Wirtschafts- und Entwicklungsministerium wurden am Montag zwei Lizenzen zum Anbau von Medizinalcannabis erteilt. Weitere 12 werden bis Ende dieses Jahres ausgestellt. Dies berichtet die zypriotische Tageszeitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...