Zürich (ots) - alp.holidaybooking.ch, die vom

Ferienwohnungsvermittler e-domizil AG und Schweiz Tourismus

gegründete Buchungsplattform für Alphütten und Maiensässe, kann auf

einen höchst erfolgreichen Sommer zurückblicken. Verglichen mit

vergangenem Jahr, wurden bis Ende Oktober knapp 75% mehr Buchungen

verzeichnet. Diese Art von Ferien, d.h. die Abgelegenheit und die

Rückkehr zum Elementaren, erfreut sich immenser Beliebtheit.



Die Auswertung ergab, dass der Buchungseingang bis Oktober 2018

auf fast 35% Umsatz gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist (CHF

1'100'000 vs. 822'900). Die Anzahl gereister Kunden bis Oktober 2018

ist im Vergleich zu 2017 rasant gestiegen. Beinahe 74% mehr Umsatz

gegenüber dem Vorjahr kann die Buchungsplattform aufweisen (CHF

1'049'000 vs. CHF 604'200). Auch die Logiernächte der 2018 gereisten

Kunden übertreffen die Vorjahreszahlen, wie 30% Wachstum beweisen

(21'400 vs. 27'700).



Die Anzahl der buchbaren Objekte ist ebenfalls leicht gestiegen

(+2.2%). Waren es voriges Jahr noch 267 Alphütten, sind es 2018

bereits 273.



Das Tessin als beliebteste Reisedestination bleibt weiterhin der

Spitzenreiter, gefolgt von Graubünden und dem Wallis. Die Ostschweiz

belegt den vierten Platz im Ranking.



Auch in Deutschland kommt die Idee von Ferien in einer

abgeschiedenen Alphütte immer besser an. Reisten 2017 noch 14%

deutsche Gäste an, sind dieses Jahr bereits 17% aller Gäste aus dem

Nachbarland.



Der momentane Boom von Ferien in den Bergen lässt sich damit

erklären, dass immer mehr Menschen den Alltag, Luxus und Verkehrslärm

hinter sich lassen möchten. Eine weitere Begründung vieler Eltern

ist, den Kindern zu zeigen, dass der Komfort der eigenen vier Wände

keine Selbstverständlichkeit ist. Feuer im Kamin machen und Wasser

aus dem Brunnen holen gehört bei einigen Berghütten zur Tagesordnung.



Zum jetzigen Zeitpunkt sind Ferien in Alphütten hauptsächlich eine

Option für den Sommer, dennoch wird ein beträchtlicher Anteil der

Alphütten auch im Winter gebucht. Daher will e-domizil die Mehrheit

der Unterkünfte winterfest machen, damit noch mehr Gäste auch in der

kalten Jahreszeit vom "Hüttenzauber" profitieren können.



e-domizil: Mit mehr als 250'000 Ferienwohnungen weltweit

positioniert sich e-domizil an der Spitze der Online-Vermittler von

Ferienwohnungen und Ferienhäusern in der Schweiz.



Originaltext: e-domizil AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100011501

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100011501.rss2



Kontakt:

e-domizil AG, Daniel Koller, CEO

+41 76 441 70 97, daniel.koller@e-domizil.ch