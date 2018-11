Zürich (ots) - Die Berufsmesse Zürich 2018 ist eröffnet. Schon

früh fanden sich heute Morgen Hunderte von Schulklassen in den

Messehallen ein. An der Eröffnungsfeier sprach der Jugendforscher

Robin Samuel über die Erwartungen der Digital Natives an die

Arbeitswelt.



Nicht nur Tausende Oberstufenschülerinnen und -schülern zog es

heute Morgen an die Berufsmesse Zürich. An der Eröffnungsfeier sprach

Regierungsrätin Silvia Steiner über 54'000 Jugendliche, die derzeit

eine berufliche Grundbildung im Kanton Zürich absolvieren. «Die

Arbeitswelt entwickelt sich rasant, daran muss sich auch die

Berufswelt permanent anpassen», erklärte die Zürcher

Bildungsdirektorin. «Eine grosse Herausforderung für die Zukunft ist

der prognostizierte Zuwachs an Jugendlichen in unserem Kanton. Rund

10'000 Lernende mehr brauchen in naher Zukunft eine

Ausbildungsstelle.»



Ein guter Chef und flexible Arbeitsmodelle



Gastreferent Robin Samuel, Professor für Jugendforschung an der

Universität Luxemburg, zeigte auf, welche Ansprüche die Digital

Natives an die Berufswelt haben. Nebst einem spannenden Beruf, einem

guten Chef und guten Ausbildungsmöglichkeiten wünschen sich die

jungen Erwachsenen von heute insbesondere flexible Arbeitszeiten und

die Möglichkeit für Home-Office.



Regierungsrätin Silvia Steiner und Werner Scherrer, Präsident des

KMU- und Gewerbeverbandes Kanton Zürich, ehrten die Siegerinnen und

Sieger der SwissSkills und EuroSkills 2018. «Ihre Leistung ist eine

Riesenwerbung für Ihre Branchen und das duale Bildungssystem», sagte

Scherrer.



Fünf Tage lang ist die Berufsmesse Zürich Drehscheibe für die

Themen Berufswahl, Berufsfindung, Grund- und Weiterbildung und

richtet sich an Jugendliche, deren Eltern und Lehrpersonen, aber auch

Weiterbildungsinteressierte. Dieses Jahr liegt der Fokus auf neuen

und veränderten Berufen.



Wichtige Partner



Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und

Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Messe Zürich. Als

grösster Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die

Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die

KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent

zu verbessern.



Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher

Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.

Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind Energy Zürich, TeleZüri und

der Tages-Anzeiger.



Berufsmesse Zürich

Datum Dienstag, 20. bis Samstag, 24. November 2018

Ort Messe Zürich (Hallen 1 und 2)

Öffnungszeiten Di bis Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa von 10 bis 17 Uhr

Eintritt kostenlos

Internet www.berufsmessezuerich.ch

Facebook www.facebook.com/berufsmessezuerich.ch

Twitter berufsmesse, bmz

Snapchat www.snapchat.com/add/berufsmessezh



