Einzelne Tankstellen haben Nachschubprobleme, die Benzin und Heizölpreise schnellen nach oben: Das Niedrigwasser im Rhein bereitet weiter Probleme.

Shell fährt wegen des seit Monaten anhaltenden Niedrigwassers im Rhein die Produktion in den Raffinerien in Godorf und Wesseling zurück. Wegen des extrem niedrigen Pegels könnten keine Lastkähne mehr in ...

