Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 26. bis zum 30. November konkurrieren beim 30. FernsehfilmFestival Baden-Baden zwölf herausragende TV-Produktionen unter anderem um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und den 3sat-Zuschauerpreis.



3sat stellt parallel zum FernsehfilmFestival die zwölf nominierten Filme von Samstag, 24. November 2018, bis Donnerstag, 29. November 2018, in den Mittelpunkt seines Abendprogramms und fordert seine Zuschauerinnen und Zuschauer auf, im Internet unter https://3sat.de oder per Telefon* ihren Favoriten für den 3sat-Zuschauerpreis zu wählen. Täglich ab 20.15 Uhr sind die ausgewählten Fernsehfilme in 3sat zu sehen. Mit dabei sind Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Alle Filme können während der gesamten Abstimmungszeit auch in der 3sat-Mediathek unter https://3sat.de/zuschauerpreis angesehen werden.



Die Fernsehfilme des 3sat-Zuschauerpreises 2018:



Samstag, 24. November, 20.15 Uhr Kästner und der kleine Dienstag Fernsehfilm, Deutschland/Österreich 2016, ARD Degeto/WDR/ORF (99 Min.) Tel: 0137 - 4141 01



Samstag, 24. November, 21.55 Uhr Die Notlüge Fernsehfilm, Österreich/Deutschland 2017, ORF/SWR (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 02



Sonntag, 25. November, 20.15 Uhr Die Freibadclique Fernsehfilm, Deutschland 2018, SWR/ARD Degeto/MDR/NDR/SR (104 Min.) Tel: 0137 - 4141 03



Sonntag, 25. November, 22.00 Uhr Tatort - Die Musik stirbt zuletzt Fernsehfilm, Schweiz 2017, SRF (88 Min.) Tel: 0137 - 4141 04



Montag, 26. November, 20.15 Uhr Südstadt Fernsehfilm, Deutschland 2018, ZDF (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 05



Montag, 26. November, 21.45 Uhr Fremder Feind Fernsehfilm, Deutschland 2018, WDR (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 06



Dienstag, 27. November, 20.15 Uhr Wir lieben das Leben Fernsehfilm, Deutschland 2018, ZDF (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 07



Dienstag, 27. November, 21.45 Uhr Toulouse Fernsehfilm, Deutschland 2018, HR (88 Min.) Tel: 0137 - 4141 08



Mittwoch, 28. November, 20.15 Uhr Saat des Terrors Fernsehfilm, Deutschland 2018, SWR/ARD Degeto/BR/RBB/SR (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 09



Mittwoch, 28. November, 21.45 Uhr Ein Kind wird gesucht Fernsehfilm, Deutschland 2017, ZDF/ARTE (89 Min.) Tel: 0137 - 4141 10



Donnerstag, 29. November, 20.15 Uhr Unterwerfung Fernsehfilm, Deutschland 2017, RBB (88 Min.) Tel: 0137 - 4141 11



Donnerstag, 29. November, 22.00 Uhr Fremde Tochter Fernsehfilm, Deutschland 2017, SWR (98 Min.) Tel: 0137 - 4141 12



Die Telefonleitungen* und das Internetvoting für den 3sat-Zuschauerpreis sind vom 24. November 2018, 20.00 Uhr, bis zum 30. November 2018, 14.00 Uhr, freigeschaltet. Das FernsehfilmFestival Baden-Baden wird gemeinsam von der "Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und 3sat veranstaltet. An vier Tagen werden in Baden-Baden zwölf Fernsehfilme gezeigt und unmittelbar im Anschluss von der Jury unter dem Vorsitz der Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München Bettina Reitz diskutiert.



Neben dem "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und dem 3sat-Zuschauerpreis werden bei dem Festival der "MFG-Star", der "Hans Abich Preis", der "Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik" und der "Preis der Studierenden" vergeben. Die Preisverleihung findet am Freitag, 30. November 2018, im Kurhaus Baden-Baden statt.



* 0.14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil ggf. abweichend, Zuschauer aus Österreich und der Schweiz wählen bitte 0049 - 137 4141 und die Endziffer des jeweiligen Films. Es entstehen die üblichen Kosten eines Auslandsgesprächs. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen finden sie über https://3sat.de/zuschauerpreis.



Weitere Informationen finden Sie dort sowie unter https://pressetreff.3sat.de und https://fernsehfilmfestival.de.



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos zu allen Filmen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satzuschauerpreis



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121