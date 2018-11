Erneut steht ein Deutscher in der Türkei wegen "Terrorvorwürfen" vor Gericht. Kritiker sehen ein konstruiertes und "politisch motiviertes Verfahren."

Am 25. Strafgericht im Istanbuler Stadtviertel Caglayan hat am Mittag der Prozess gegen den Deutschen Adil Demirci begonnen. Der Kölner Sozialarbeiter (32) war im April in Istanbul während eines Kurzurlaubs inhaftiert worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft Demirci, der auch für die linke Nachrichtenagentur Etha geschrieben hat, unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Laut Anklageschrift, die ...

