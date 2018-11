Kabel-eins-Chefredakteur Florian Falkenstein übernimmt neue Aufgaben. Zum 1. Januar 2019 wechselt er in die Geschäftsführung der Janus TV GmbH und erweitert das Team um Andreas Richter, Helmut Kastner und Franz Solfrank, wie beide Unternehmen am Dienstag in Ismaning mitteilten. Kabel eins gehört zu den Sendern der ProSiebenSat1 Media SE. Der 50-Jährige soll sich bei Janus TV unter anderem um die bisherigen Formate kümmern und Neues entwickeln. Als Chefredakteur von Kabel eins verantwortete Falkenstein erfolgreiche Formate wie "Tamme Hanken", "Rosins Restaurants" oder "Mein Revier".

Die Janus TV GmbH ist nach eigenen Angaben seit 2003 ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz am Medienstandort Ismaning bei München. Die Firma produziert unter anderem Magazine, Reportagen, Informationsprogramme oder Doku-Soaps, darunter Formate wie "Achtung Kontrolle" für Kabel eins oder "Die Kochprofis - Einsatz am Herd" für RTL II./cor/DP/men

