Der Dax weitet seine Vortagesverluste aus und fällt auf ein neues Jahrestief. Vor allem die späte Gewinnwarnung von Covestro drückte auf die Stimmung.

Die anhaltenden Wachstumssorgen und schlechte Unternehmensnachrichten haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag in die Knie gezwungen. Der deutsche Leitindex Dax weitete seine Vortagesverluste deutlich aus und sackte am Nachmittag zwischenzeitlich unter das alte Jahrestief von 11.051 Punkte aus dem Oktober. Am Dienstagnachmittag lag er zeitweise bei 11.028 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax verlor bis zu 2,37 Prozent auf 22852,6 Punkte. Der Nebenwerteindex SDax büßte zuletzt 2,9 Prozent ein, nachdem er bereits zu Handelsbeginn auf ein Jahrestief abgesackt war.

Die Anleger nehmen bei den in diesem Jahr stark gestiegenen Aktien von Wirecard immer mehr Gewinne mit. Die Papiere des Dax-Aufsteigers fielen um rund 8 Prozent, obwohl der Zahlungsabwickler auch wegen des Booms im Onlinehandel ...

