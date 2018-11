BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor schweren wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien gewarnt, falls es trotz der Einigung auf einen Vertragsentwurf für den Brexit am Ende zu einem ungeordneten Verlassen der Europäischen Union käme.

"Am meisten Sorgen macht mir natürlich das, was unmittelbar relevant werden kann, nämlich der Brexit", sagte Scholz beim Dehoga-Branchentag des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes auf die Frage, welches derzeitige Problem wie Brexit, Italien-Krise oder die Politik von US-Präsident Donald Trump ihn am meisten sorge.

"Ich kann nur hoffen, dass dieser Vertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet", erklärte der Finanzminister. Andernfalls drohten "unmittelbar große ökonomische Verwerfungen" im Vereinigten Königreich. "Aber auch bei uns wird es viele geben, die davon betroffen sind", warnte Scholz. Ein nicht geregelter Brexit bedeute "große Schwierigkeiten".

Mit Blick auf Trump betonte der Bundesfinanzminister: "Die Welt ist ja anders ..., als sie sich vielleicht der amerikanische Präsident vorstellt". Trump habe Unrecht mit seiner Handelspolitik. Es gebe kein internationales Produkt, das nicht an vielfältigen Stellen weiter gehandelt oder bearbeitet werde.

Zu Italien wiederholte Scholz, wer 130 Prozent Staatsschulden habe, müsse "sehr vorsichtig" sein. Es gebe sicher manches berechtigte Anliegen, man müsse aber anders handeln. "Es bleibt deren Politik, und die müssen mit den Finanzmärkten umgehen", hob er aber hervor. "Es ist letztendlich nur ein guter Rat, den wir ihnen zu geben haben."

Den Wunsch nach einer Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersatzes für das Gastgewerbe wies Scholz vor den Vertretern des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes zurück. "Wie Sie wissen, wird es keine Gesetzgebung im Bundestag geben, die das ändert", betonte der Finanzminister auf die Klage, dass für Speisen und Getränke zum Mitnehmen 7 Prozent, im Restaurant aber 19 Prozent Steuer anfielen. "Zur Ehrlichkeit gehört, dass wir über das reden, was geht", konstatierte Scholz.

November 20, 2018

