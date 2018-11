Berlin (ots) - Der östliche Teil der Elsenbrücke in Berlin-Treptow muss abgerissen und neu gebaut werden.



Das hat der rbb am Dienstag aus Regierungskreisen erfahren. Eine Reparatur ist demnach nicht möglich. Das habe eine intensive Prüfung durch die Verkehrsverwaltung ergeben.



Ende August waren bei einer Routineüberprüfung Risse in Haupttrageelementen der Brücke aufgefallen. Betroffen ist der östliche Teil der Elsenbrücke, der westliche Teil hat nach bisherigen Erkenntnissen nicht solche Risse.



Die Elsenbrücke verbindet die Stadtteile Treptow und Friedrichhain und ist eine wichtige Verkehrsader. Nach dem die Rissen gefunden waren, war die Brücke erst voll gesperrt worden. Inzwischen ist die westliche Brückenseite für den Verkehr wieder offen, mit zwei provisorischen Fahrspuren je Richtung.



