Der Personal-Netzwerker XING ragt positiv heraus. Der mittelfristige Aufwärtstrend hat gehalten wie im charttechnischen Bilderbuch. Auch unternehmerisch läuft es rund. Gegen Anfang des Monats hatte man für das erste Dreivierteljahr ein Umsatzwachstum von 26 % gemeldet (organisch immer noch beachtliche 21 %). Periodenergebnis + 18 %. XING trifft offensichtlich den Nerv der sich verändernden Arbeitswelt. Dafür sprechen über 1,4 Mio. neue registrierte Mitglieder seit dem Jahresbeginn, inzwischen wurde auch die 15 Millionen-Marke geknackt. Die Aktie gehört zum Reizvollsten, was der TecDAX derzeit zu bieten hat. Weiter so!



