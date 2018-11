Seit den Enthüllungen von Edward Snowden werden Rechenzentren in Europa immer beliebter. 2021 soll in Dänemark soll ein neues Zentrum entstehen.

Google will in Dänemark sein fünftes Rechenzentrum in Europa bauen. Der Stromverbrauch der Anlage nahe Fredericia im Westen des Landes soll komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...