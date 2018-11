Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Lager entriegeln, Folie rausschieben, austauschen und fertig. Neben der Baugröße 10 ist das zeit- und kostensparende Austauschlager jetzt auch für Linearführungen der Drylin W Serie in den Baugrößen 16 und 20 erhältlich.

Abrasiver Sand oder Glasstaub können unter extremen Umständen zu einem Verschleiß der eingesetzten Gleitlagerfolien auf einer Linearführungsschiene führen. Wie auch der Einsatz in der Automation, wo Linearführungen und -achsen rund um die Uhr im Einsatz sind. Stand ein Wechsel der Folien an, so musste der ganze Linearschlitten von der Schiene geschoben werden. Gerade bei Linearachsen oder Mehrachsportalen mit Zahnriemenantrieb konnte dies nur durch aufwändige Demontage und Wiederinbetriebnahme erfolgen. Daher hat das Unternehmen für die Drylin W Linearführungen ein Austauschlager aus dem Hochleistungskunststoff ...

