In New York haben die Anleger am Dienstag erneut bei den einst so beliebten Technologieaktien Reißaus genommen. Der Dow Jones fiel in den Anfangsminuten um 1,7 Prozent auf 24.594 Punkte, der S&P 500 verlor 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite über zwei Prozent. Nach einigen Minuten grenzten die Indizes ihre Verluste etwas ein.

