Andover, Massachusetts (ots/PRNewswire) - InstantEye Robotics freut sich, bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit der Defense Logistics Agency (DLA), dem Programmbüro für kleine taktische unbemannte Flugsysteme (SUAS) des Navy and Marine Corps, zur Unterstützung von PMA-263 abgeschlossen hat, um 32 InstantEye Mk-3 GEN5-D1 SUAS-Systeme (64 Flugzeuge) in Betrieb zu nehmen.



Diese Beschaffung wird aufgrund einer dringend benötigten Anforderung des United States Marine Corps für die Auswertung im Einsatz durchgeführt. Die neue InstantEye Mk-3 GEN5-D1-Plattform erweitert den Missionsbereich und bietet Marines oder Seemännern zusätzliche Erkennungs-, Überwachungs- und Zielbestimmungsfunktionen.



"Wir freuen uns sehr, mit der Einführung des ersten Systems in unserer neuen InstantEye Mk-3-Produktlinie zu beginnen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Sicherheit unserer SUAS-Produkte weiter zu erhöhen und die Möglichkeiten und Funktionen unserer Systeme zu erweitern", sagte Tom Vaneck, Vizepräsident von InstantEye Robotics. "Wir haben von den Marines eine großartige Unterstützung der InstantEye-Systeme erhalten und glauben, dass das InstantEye Mk-3 GEN5-System ihr bestehendes Portfolio hervorragend ergänzen und den Schutz der Streitkräfte verbessern wird, während es gleichzeitig das Einsatzrisiko reduziert."



Das InstantEye Mk-3 GEN5-D1 ist das Kleinste (~250 g) in der InstantEye-Familie von kampferprobten, leistungsstarken und erschwinglichen Systemen. Es ist ein verschlüsseltes, vollständig digitalisiertes System mit hervorragenden Echtzeit-Video- und Standbildern. Aufgrund seiner geringen Größe verfügt es über eine geringe akustische und visuelle Signatur, sodass es unbemerkt in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Zielen arbeiten kann. Das System benötigt nur einen einzigen Bediener und lässt sich in ca. einer Minute von einer verstauten in eine vollständig einsatzbereite Konfiguration bringen. Durch die Fähigkeit, bei jedem Wetter und an jedem Ort zu funktionieren, ist es ein unübertroffener taktischer Begleiter mit hohem Einsatznutzen.



InstantEye Robotics ist eine Abteilung von Physical Sciences Inc. mit Sitz in Andover Massachusetts. InstantEye Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von taktischen unbemannten Flugsystemen. Wenn Kunden ein zuverlässiges, in einem Portfolio gut verwaltbares Multimissionssystem benötigen, entscheiden sie sich für InstantEye.



