Ein Aufwärtspotential von fast +100% (Kursziel 250 Euro) vom derzeitigen Kursniveau bescheinigt Goldman Sachs der Wirecard-Aktie (WKN: 747206). Der Grund: Das von Wirecard am Dienstag in Aussicht gestellte EBITDA für 2019 in Höhe von 740 bis 800 Millionen Euro. Nach Meinung von Goldman-Analyst Moawalla sei die robuste Wachstumsstory nach wie vor intakt.

Klar ist: Was gerade stattfindet, ist eine typische (und temporäre) Übertreibung nach unten in der Wirecard-Aktie, die spätestens mit Erholung des Marktes drehen sollte. Der Kurs ist durch die 200-Tage-Linie (verläuft bei 141,73 Euro) förmlich durchgerutscht, was in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war. Die Wirecard-Aktie hat nun in wenigen Tagen von 160 auf unter 130 Euro verloren. Das entspricht einem Marktwertverlust von fast 4 Milliarden Euro. All das spricht dafür, dass es sich um eine vorübergehende Panikreaktion des Marktes handelt mitsamt Chancen auf eine Gegenbewegung. Weiter gilt: Mit unseren No Brainer-Aktien aus dem NBC investieren Sie "stressfreier" in deutlich lukrativere Investmentmöglichkeiten.

No Brainer Club liefert einzigartige Performance

Mitglieder unseres hochexklusiven No Brainer Clubs und Nutzer unseres Live Chats wissen um unsere einzigartige Treffsicherheit bei der Selektion zukünftiger Kursraketen. Der bestbewertetste Aktienreport Deutschlands hat nun den erneuten Startschuss für eine Aktie gegeben, mit der unsere Follower schon einmal +120% Kursgewinn in nur einem Monat erzielen konnten. Auch Sie können diesmal dabei sein!

Die Heat-Rakete ist erneut starklar

Heat Biologics gerät wieder in den Fokus

"Die Aktie von Heat Biologics wird sich in den kommenden Wochen auf den Weg zum Mond begeben", schrieben am 15. November in unserer NBC-Wochenausgabe bei einem Kurs von 1,52 USD. Trotz eines schwierigen Gesamtmarktes ging es für den Kurs bereits in die Folgetagen wie erwartet schnurstracks nach oben. Wir verraten Ihnen, warum es wieder knallen wird.

Management forciert Aufmerksamkeit

Der Heat-Vorstand rund um CEO und Kapitalmarktprofi Jeff Wolf ist bereits dabei, die Wallstreet auf den voraussichtlich transformierenden Daten-Readout der Phase 2 der Krebstherapie HS-110 vorzubereiten. Es folgen Anfang Dezember Investorengespräche in Europa, unter anderem in den Finanzzentren London, Frankfurt und Zürich.

NBC-Mitglieder wissen bereits, dass die wichtigen Daten voraussichtlich Ende Dezember veröffentlicht werden, frühestens am 20. des Monats. Eine große Präsentation ist einen Monat später im Rahmen einer Biotechkonferenz vorgesehen. Jeff Wolf und sein Team sind absolute Mega-Profis. Sie werden sehen, wie Heat rechtzeitig zum Readout die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht.

Heat vor der Qual der Wahl

Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...