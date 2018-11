Die Diesel-Krise war auch in der Haushaltdebatte ein Thema. Verkehrsminister Andreas Scheuer und Umweltministerin Svenja Schulze fordern einvernehmlich mehr Engagement von der Autobranche.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die deutsche Autoindustrie zu mehr Anstrengungen für neue Produkte aufgefordert und indirekt vor allem Volkswagen kritisiert. "Wer die Politik auffordert, eine Agenda für die Zukunft des Automobils zu entwickeln, muss erst einmal selbst zeigen, was er draufhat", sagte Scheuer am Dienstag in Berlin bei den Haushaltsberatungen im Bundestag. "Wer nur von den Herausforderungen der Zukunft redet, aber nicht die Produkte der Zukunft schnell in die Läden bringt, läuft Gefahr, den Weltmeistertitel im Autobau zu verlieren."Auch Umweltministerin Svenja Schulze mahnte, Klimaschutz sei eine "riesige Chance" und mache die deutschen Unternehmen "fit für den Markt der Zukunft". Scheuer nahm mit seinen Bemerkungen Bezug auf Äußerungen von VW-Konzernchef Herbert Diess. Dieser hatte in der "Bild am Sonntag" von der Bundespolitik eine positivere Haltung gegenüber der Autoindustrie gefordert. "Leider kann sich zurzeit anscheinend kaum jemand in der deutschen Parteienlandschaft eine positive Perspektive für das Auto vorstellen", hatte Diess gesagt. Es fehle in Deutschland eine "echte Agenda Auto".Der Verkehrsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...