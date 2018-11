Fast täglich gib es Hackerangriffe auf deutsche Banken - was schlimmstenfalls das ganze Finanzsystem gefährden kann. Trotzdem wird zu wenig Geld in IT-Sicherheit investiert.

Viele deutsche Banken und Sparkassen tun nach Ansicht ihrer Aufsichtsbehörde Bafin zu wenig für die IT-Sicherheit. Zwar müsse man davon ausgehen, dass fast täglich ein Hackerangriff auf eine deutsche Bank verübt werde.

Dennoch würden immer noch nicht alle Institute genügend Geld in die Hand nehmen, um Cyberangriffe festzustellen und Bedrohungen zu erkennen, bevor es zu spät sei, kritisierte Bafin-Chef Felix Hufeld am Dienstag in Frankfurt. "Außerdem lässt auch das Management von Cyberrisiken in vielen Fällen zu wünschen übrig."

Zu häufig werde das Risiko eines Angriffs auf die IT in den Vorstandsetagen der Banken nicht ausreichend ernst genommen, beklagte der oberste deutsche Finanzaufseher. ...

