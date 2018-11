London (ots/PRNewswire) -



Online-Zahlungsserviceanbieter aus London als wachstumsstärkstes britisches Finanztechnologie-Unternehmen anerkannt



Der internationale Online-Zahlungsdienst Checkout.com (https://na0 1.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.checkout.co m%2F&data=02%7C01%7CDominic.Sweeney%40cision.com%7Cd4ba7357a7904d13e0 eb08d64ba93764%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C636779587 493058170&sdata=nWoC9jfxgjCe01H2c2I%2FMm%2FU897PHje7Q95QOn269r0%3D&re served=0) gelangte mit einer Wachstumsrate von 15,548 % über vier Jahre in den Deloitte 2018 UK Technology Fast 50 Awards auf den zweiten Platz. Zudem wurde er als britisches Finanztechnologieunternehmen mit dem stärksten Wachstum anerkannt und wurde in die Deloitte Technology Fast 500 EMEA aufgenommen.



Der Deloitte Technology Fast 50 Award ist das größte britische Technologie-Auszeichnungsprogramm Großbritanniens. Damit werden die 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen des Landes anhand ihres Umsatzwachstums in den vergangenen vier Jahren ausgezeichnet. Zu den weiteren Gewinnern des 2018 Fast 50 zählen Deliveroo, Onfido, Azimo, TransferWise und Smarkets, die im Durchschnitt alle eine Wachstumsrate über vier Jahre von 2,176 % verzeichneten.



Das Deloitte Technology Fast 500 EMEA-Programm, das von der Deloitte UK Technology Fast 50 Initiative gestützt wird, ist eine angesehene Branchenbewertung der wachstumsstärksten Technologieunternehmen der vergangenen vier Jahre in EMEA (Europe, Middle East und Africa).



Mit Checkout.com Checkout.com (http://checkout.com/) können Online-Händler weltweit über eine einzige Integration Mehrere Währungen akzeptieren und Transaktionen und Zahlungsweisen abwickeln. Checkout.com (http://checkout.com)-Lösungen verbinden E-Commerce-Unternehmen nahtlos über ihre 100 % proprietäre, konsolidierte Zahlungstechnologie mit allen großen Kreditkarten- und Girokontenunternehmen sowie bedeutenden alternativen oder regionalen Zahlungsabwicklungsmethoden. Checkout.com (http://checkout.com/) verarbeitet Zahlungen in mehr als 150 Währungen und arbeitet mit globalen Marken wie TransferWise, Deliveroo, EasyGroup und Samsung zusammen.



Guillaume Pousaz, Gründer und CEO von Checkout.com (http://checkout.com/) sagte: "In den Deloitte UK Technology Fast 50 und Technology Fast 500 EMEA sind einige der interessantesten Unternehmen des technologischen Umfelds aus Großbritannien und EMEA vertreten, und wir sind begeistert, dass wir dazugehören. Für das Checkout.com (http://Checkout.com) Team war 2018 ein spannendes Jahr. Wir haben unsere vereinheitlichte Zahlungsplattform noch weiter verbessert um Unternehmen aus aller Welt mehr Erwerbskapazität zu bieten, für Funktionsparität in allen Regionen zu sorgen, mehr Zuverlässigkeit, reichhaltigere Datenstreams und schnellere Zahlungsabwicklung zu liefern. Wir freuen uns, auf dieser Anerkennung und diesen Errungenschaften aufzubauen, um internationalen Händlern dabei zu helfen, noch mehr Transaktionen, Währungen und Zahlungsweisen zu akzeptieren."



Informationen zu Checkout.com (http://checkout.com/)



Checkout.com (http://checkout.com/) hilft Unternehmen durch eine einzige Integration, mehr Zahlungen weltweit zu akzeptieren. Ihre einheitliche globale Zahlungsabwicklungsplattform beinhaltet landeseigene Abwicklung relevanter Zahlungswege und Funktionsparität in allen Regionen, Betrugsfilter und Meldefunktionen - alles über eine API. Unternehmen nutzen die proprietäre Checkout.com (http://checkout.com/) Zahlungsplattform zur schnelleren Verarbeitung, besseren Zuverlässigkeit und für den vollen Zugriff auf anpassungsfähige Datenstreams. Checkout.com (http://checkout.com/) kann mehr als 150 Währungen verarbeiten und hat direkten Zugang zu Visa, Mastercard, American Express, alle wichtigen internationalen Karten sowie beliebte alternative und regionale Zahlungswege. Seine Zahlungsexperten arbeiten mit globalen Unternehmen wie TransferWise, Deliveroo, EasyGroup und Samsung zusammen, um die Zahlungen durch Echtzeitdaten zu optimieren.



In seinen sieben Niederlassungen in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten, USA und dem asiatisch-pazifischen Raum beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeiter.



