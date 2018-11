Zürich (ots) -



Der Black Friday hat sich in der Schweiz als einer der wichtigsten

Tage im E-Commerce positioniert. Am kommenden Freitag, den

23.11.2018, ist es erneut soweit und der Schweizer Handel erwartet

einen Umsatz in Höhe von 440 Millionen Franken.



Auch in diesem Jahr locken Anbieter und Händler mit hohen Rabatten

und Spar-Deals, doch auch an den Black Friday Tagen lohnt es sich

Preise zu vergleichen. Denn nicht immer ist das Schnäppchen auch

wirklich eines. Toppreise.ch ist das bekannteste und

reichweitenstärkste Preisvergleichsportal in der Schweiz seit mehr

als 15 Jahren.



Die Plattform toppreise.ch hat über 650 gelistete Shops. Von

diesen Shops werden die Preise verglichen und anschliessend

preisaufsteigend rangiert. Des Weiteren fertigt Toppreise für jeden

gelisteten Artikel eine Entwicklungschart ab, damit die

Preisentwicklung der letzten Monate oder Jahre nachverfolgt werden

kann.



Zusätzlich bildet Toppreise speziell für die Black Friday Tage per

sofort auf blackfriday.toppreise.ch zusammengefasst die wichtigsten

Aktionen getreu deren Konzept ab und macht einem so das

Preisvergleichen online leicht.



