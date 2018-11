Der Kursrutsch an der Wall Street ist am Dienstag im frühen Handel ungebremst weiter gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 2,14 Prozent auf 24 482,81 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Im Jahresvergleich tauchte er wieder in die Verlustzone ab. Schon am Montag war das Kursbarometer zum Auftakt der Thanksgiving-Woche um gut eineinhalb Prozent gefallen.

Auch am breiteren Markt ging es am Dienstag weiter bergab: Der S&P 500 etwa fiel um 1,96 Prozent auf 2638,12 Punkte. Vor allem Einzelhandelswerte fielen dort nach schwachen Zahlen mit deftigen Kursverlusten auf. Auch für die tags zuvor schon besonders stark unter Druck geratenen Technologiewerte blieben die Zeiten turbulent. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte den tiefsten Stand seit April und büßte zuletzt 2,48 Prozent auf 6478,21 Punkte ein.

Es gebe aktuell keine Signale für eine rasche Erholung, sagte Analyst James Hughes vom Broker Axitrader. Die Hinweise auf eine Abkühlung in der US-Wirtschaft mehrten sich und die von der Regierung verhängten Importzölle dürften ihren Teil dazu beitragen. Wie schon am Vortag kamen auch am Dienstag wieder schwache Signale vom Immobilienmarkt: Die Zahl der Baubeginne im Oktober war weniger stark gestiegen als von Volkswirten erwartet./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0247 2018-11-20/16:18