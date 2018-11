Im Jahr 1968 ründete Kremser am Standort Hamburg-Niendorf die Peter Kremser GmbH, eine in Norddeutschland tätige Werksvertretung. Nach mehreren Umzügen und räumlichen Erweiterungen wurde der Vertrieb 1986 auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet.

Als sich die Räumlichkeiten abermals als zu klein erwiesen, folgte im Jahr 1993 ein umfangreicher Neubau des Firmensitzes in der Schlossstadt Ahrensburg bei Hamburg. Er gab Anlass für eine weitere Neuerung: die Gründung der Esylux GmbH. »Mit Esylux entwickelten wir uns von der Handelsvertretung zum Entwickler und Hersteller«, erinnert sich Peter Kremser. Zu jener Zeit steckte die bedarfsgesteuerte, sensorbasierte Gebäudeautomation gerade in ihren Anfängen und bestimmte von Beginn an den Erfolg des Unternehmens. Zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...