Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die Abschlusszeremonie des Europäisch-Chinesischen Tourismusjahrs 2018 (CETY) fand am 17. November in Xi'an, in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi statt. Zum Ende des einjährigen Ereignisses gratulierten Vertreter aller Amtsstufen.



Die Feierlichkeiten wurden gemeinsam durch das Ministerium für Kultur und Tourismus Chinas (MCT) und die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU der Europäischen Kommission (GD GROW) finanziert. Das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Shaanxi war Co-Förderer.



Vorstandsmitglied des MCT Yu Qun, Vizegouverneur der Provinz Shaanxi Zhao Gang und Generaldirektorin der GD GROW Lowri Evans hielten jeweils eine Ansprache. Diplomatische Gesandte und Vertreter chinesischer und Europäischer Tourismusunternehmen nahmen an der Veranstaltung teil.



In seiner Rede sagte Yu, dass die erfolgreiche Durchführung des CETY 2018 sowie der Tourismusboom in China und Europa die Lebenslust der chinesischen und europäischen Menschen, ihre Begeisterung für die Erkundung der Welt und ihr Wunsch nach einem gegenseitigen Verständnis erneut bestätigen konnten. China möchte die Gelegenheit der Veranstaltung nutzen, seine Zusammenarbeit mit der EU und seinen Mitgliedsstaaten im Tourismusbereich zu vertiefen und somit der Beziehungsentwicklung zwischen China und der EU neuen Schwung zu verleihen.



Zhao sagte, die Abschlussfeier der CETY 2018 biete der EU und der Welt die Gelegenheit Shaanxi kennenzulernen und mit der Provinz zusammenzuarbeiten. Vor dem Hintergrund der Initiative "Belt and Road" werde Shaanxi den Austausch und die Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern im Tourismusbereich weiter ausbauen.



Evans lobte den Erfolg der CETY 2018, dankte China für seinen Beitrag an der erfolgreichen Umsetzung und sagte, sie wolle die Arbeit mit China fortsetzen, um die Beziehungen zwischen China und der EU auf ein neues Niveau zu bringen.



Am 19. Januar 2018 wurde die CETY 2018 in Venedig eröffnet. Im vergangenen Jahr organisierten China und die EU im Rahmen der CETY über 100 Werbeveranstaltungen unterschiedlichster Art und weckten damit weitreichendes, branchenübergreifendes Interesse in China und Europa.



