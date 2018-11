Trotz der zweiten Erhöhung der Gewinnprognose im laufenden Jahr ist die Wirecard-Aktie größter Verlierer im Dax. Börsianer begründeten das mit einer generellen Verkaufsstimmung bei den Technologiewerten.

Der Zahlungsabwickler Wirecard kann mit einer Bestätigung seines rasanten Wachstums keine Punkte an der Börse sammeln. Obwohl der Finanztechnologie-Konzern am Dienstag für das kommende Jahr ein Gewinnplus in Aussicht stellte, das sich zwischen den bekannten Zielwerten für das laufende und das Übernächste Jahr einreiht, gabt die Aktie deutlich nach. Die Titel waren mit einem Abschlag von fünf Prozent größte Verlierer im Dax. Börsianer, die boomende Geschäfte bei Wirecard bereits gewohnt sind, verwiesen darauf, dass Technologiewerte am Dienstag generell auf den Verkaufslisten der Anleger standen.

Das Management um Vorstandschef Markus Braun teilte mit, angesichts des boomenden Online-Handels im kommenden Jahr einen Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 740 und 800 Millionen Euro zu erwarten. Der Konzern aus Aschheim bei München hatte im vergangenen Jahr 413 Millionen Euro Gewinn eingefahren und peilt im laufenden Jahr eine Steigerung auf auf 550 bis 570 Millionen Euro an. Dieser in der vergangenen Woche ausgegebene Zielbereich war bereits die zweite ...

