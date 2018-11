Zürich - moneyland. ch, der unabhängige Online - Vergleichsdienst, hat die aktuellen und historischen Zinssätze von 3a-Sparkonten analysiert. Ergebnis: Sowohl in der historischen als auch aktuellen Betrachtung gibt es markante Unterschiede zwischen den Anbietern.

Der unabhängige Online-Vergleichsdienst moneyland.ch hat die 3a-Sparkonto Zinssätze von 32 Banken erhoben, die je nach Institut bis ins Jahr 1987 zurückreichen. moneyland.ch hat unter anderem die durchschnittlichen 3a-Zinssätze pro Bank und Jahr sowie die historische Gesamtperformance berechnet (mit Berücksichtigung der genauen Daten, an welchen die Zinssätze geändert wurden, siehe Methodik und Tabelle im Anhang).

3a-Zinsen im Zeitverlauf: von 7 % auf 0.2 7 5 %

So sind die 3a-Sparkontozinsen seit 1992 - mit einigen Unterbrüchen - am Sinken. Damals betrug der durchschnittliche Zinssatz (Median) noch 7% pro Jahr. «Von einem so hohen Zinssatz können die Sparer heutzutage nur noch träumen», so Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. Danach sanken die Zinssätze bis ins Jahr 1999 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2.79%. Es folgte eine Periode mit wechselhaften Zinssätzen bis in Jahr 2008 mit einem durchschnittlichen 3a- Zinssatz in der Höhe von 2.27%. Seit 2008 sind die Zinssätze ohne Unterbrüche im Sinken begriffen und betragen heute für die untersuchten Banken im Schnitt gerade mal noch 0.275% (Median). Das ist ein historisches Tief.

Grosse Angebots-Unterschiede in der Gegenwart…

«Obwohl die Zinssätze momentan allgemein sehr tief liegen, gibt es auf tiefem Niveau weiterhin grössere Unterschiede zwischen den Anbietern», so Michael Burkhard, Analyst bei moneyland.ch. Während es bei der Bank J. Safra Sarasin aktuell gar keine Verzinsung mehr auf dem Säule-3a-Konto gibt, sind es bei der Tessiner Kantonalbank immerhin noch 0.75% (allerdings nur für Kunden mit einem Privatkonto). Verhältnismässig hoch sind die aktuellen Zinsen auch bei der Crédit Agricole next bank mit 0.7% (allerdings nur für Kunden mit einem Bankpaket) und der WIR Bank mit 0.45%.

…und der Vergangenheit

Auch historisch gesehen gab es schon immer grössere Unterschiedezwischen den einzelnen Anbietern. Dabei ist eine gewisse Konstanz beim Ranking unter den ...

