New York - Der Kursrutsch an der Wall Street ist am Dienstag im frühen Handel ungebremst weiter gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 2,14 Prozent auf 24'482,81 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober. Im Jahresvergleich tauchte er wieder in die Verlustzone ab. Schon am Montag war das Kursbarometer zum Auftakt der Thanksgiving-Woche um gut eineinhalb Prozent gefallen.

Auch am breiteren Markt ging es am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...