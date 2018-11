Ausbau bietet umfassende Servicelösungen in einem der größten kommerziellen EMV- und Wireless-Testlabors in Großbritannien, und ermöglicht schnelleren Marktzugang



Basingstoke, England (ots/PRNewswire) - UL.



Informationen zu UL



UL fördert wissenschaftliche Lösungen für Anforderungen aus den Bereichen Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen überall auf der Welt. Das UL-Prüfzeichen schafft Vertrauen und ermöglicht die sichere Einführung neuer innovativer Produkte und Technologien. Wir alle bei UL teilen die Leidenschaft, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir testen, inspizieren, prüfen, zertifizieren, validieren, beraten, schulen und wir unterstützen diese Aktivitäten mit Software-Lösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.UL.com/ctech



Michelle Press UL +1.847.664.1966 michelle.press@ul.com



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg



OTS: UL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102152.rss2