BERLIN (Dow Jones)--Durch den Ausbau von Windparks und Solarfeldern könnten in der Lausitz bis zu 1.000 Arbeitsplätze entstehen und wegfallende Stellen in der Braunkohleindustrie teilweise ersetzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Forscher haben dabei den Zeitraum bis 2030 in den Blick genommen.

Für die strukturschwache Region im Osten ist das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. "Hierzu sind die Beschäftigten, die dann im Jahr 2030 im Bereich der Herstellung tätig sein können, hinzuzurechnen", heißt es in der über 450-Seiten starken Analyse. Wie viele Stellen zum Beispiel in der Produktion von Windrädern und bei Montagefirmen für erneuerbare Energien hinzukommen, konnten die Fachleute nicht beziffern.

Aktuell hängen laut der Studie noch knapp 15.000 gute bezahlte Jobs in der Lausitz direkt oder indirekt am Abbau und Verfeuerung der Kohle in Kraftwerken. Um die Erderwärmung zu dämpfen, muss Deutschland bis spätestens Mitte des Jahrhunderts weitgehend aus der Energieerzeugung mit Kohle, Öl und Gas aussteigen. Das Verbrennen von Braun- und Steinkohle ist besonders klimaschädlich, weil viel Kohlendioxid freigesetzt wird.

Kohlekommission empfiehlt Schnell-Abschaltung bis 2022

Aktuell berät die Kohlekommission darüber, wie schnell Deutschland aus der Kohle aussteigen kann. Um rasch Erfolge im Klimaschutz zu erreichen, hat das Gremium vorgeschlagen, bis 2022 vorzeitig Kraftwerke gegen Entschädigung der Betreiber vom Netz zu nehmen. Offen ist noch, wie viele Kraftwerke rasch stillgelegt werden sollen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte während der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition 7 Gigawatt vorgeschlagen, was etwa 14 Kraftwerksblöcken entspricht. Die Zahl bezieht sich aber nicht nur auf die Lausitz, sondern auch auf das Rheinische und das Mitteldeutsche Revier. Besonders betroffen davon wären die Energiekonzerne RWE und die Lausitzer Leag. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat zuletzt häufiger betont, dass er Kraftwerke nicht ohne Kompensation abschalten wird. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt hingegen zu dem Schluss, dass das Stilllegen auch ohne Entschädigung möglich sei.

Neben einem Enddatum für die Kohleverstromung in Deutschland soll die Kohlekommission auch Chancen für Ersatzarbeitsplätze in den Braunkohlerevieren aufzeigen. Nächste Sitzungen stehen in der kommenden Woche an.

