USA: Baubeginne steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Aktivität in der US-Bauwirtschaft hat im Oktober wieder etwas angezogen, allerdings schwächer als erwartet. Wie aus Zahlen des Handelsministeriums vom Dienstag hervorgeht, lagen die Baubeginne 1,5 Prozent höher als im Vormonat. Analysten hatten im Mittel mit einem etwas stärkeren Zuwachs um 2,2 Prozent gerechnet. Der deutliche Rückgang im Vormonat wurde von 5,3 auf 5,5 Prozent korrigiert.

Italien: 'Patriotenanleihe' zieht wenig Privatanleger an

ROM - Nach ausländischen Anlegern scheinen auch italienische Privatanleger misstrauischer gegenüber der Haushaltspolitik ihrer Regierung zu werden. Darauf deuten Zwischenergebnisse eines Verkaufs einer auch als "Patriotenanleihe" bekannten italienischen Staatsanleihe namens "BTP Italia" hin. Die Kaufaufträge zur Mitte des zweiten Verkaufstags belaufen sich auf rund 646 Millionen Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag mit Bezug auf die italienische Börse berichtete. Das ist wesentlich weniger als bisherige Verkäufe erbracht haben. Der Verkauf läuft über insgesamt vier Tage.

Brexit: May kündigt Gespräche mit Juncker in Brüssel an

LONDON/BRÜSSEL - Wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel reist die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend für ein Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Brüssel. Dies kündigte die britische Regierung am Dienstag an. Bei dem Gespräch soll es um die "politische Erklärung" zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gehen.

ROUNDUP/Ringen um den Brexit-Deal: Spanien droht mit Nein

BRÜSSEL/LONDON/MADRID - Wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel wird hinter den Kulissen noch heftig um das Vertragspaket zum EU-Austritt Großbritanniens gerungen. Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwoch noch einmal mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reden. Zudem verlangt Spanien im Austrittsvertrag eine Klarstellung zu Gibraltar und droht mit Veto.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen kräftig

WIESBADEN - In Deutschland sind die Preise auf Produzentenebene im Oktober deutlich gestiegen. Nach Daten des Statistischen Bundesamts vom Dienstag erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, im Jahresvergleich um 3,3 Prozent. Stärker war der Anstieg letztmalig im Dezember 2011. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Deutschland: Boom im Handwerk hält an - Branche hebt Umsatzprognose an

BERLIN - Der Boom im Handwerk kennt kein Ende. Die Branche hebt deswegen ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr deutlich an. Erwartet wird nun ein Plus von 5 Prozent. Das geht aus dem Herbst-Konjunkturbericht des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Im Frühjahr hatte der Verband noch ein Umsatzwachstum von rund 3 Prozent erwartet.

Mehr Mehrfamilienhäuser in Deutschland - Baugenehmigungen nehmen zu

WIESBADEN - Der Wohnungsbau in Deutschland nimmt weiter zu. Von Januar bis September 2018 wurde der Neubau oder Umbau von insgesamt 262 830 Wohnungen genehmigt. Das waren 2,3 Prozent oder gut 6000 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

