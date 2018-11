BERLIN (Dow Jones)--Der in Berlin verhängte Dieselbann könnte sich noch weiter erstrecken als bislang erwartet. Aus der schriftlichen Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts geht hervor, dass für die acht künftig für ältere Diesel gesperrten Straßenzüge Verbotszonen in Betracht gezogen werden müssen, um vor Ort eine höhere Belastung mit giftigen Stickoxiden durch den Ausweichverkehr in Nachbarstraßen zu vermeiden. Außerdem hält das Gericht den Schachzug der Bundesregierung für widerrechtlich, den Grenzwert für die Verhängung von Fahrverboten nach oben zu setzen.

Das Gericht verlangt außerdem, dass Fahrverbote in der Hauptstadt auf allen Straßen geprüft werden müssen, auf denen der europäische Grenzwert von 40 Mikrogramm überschritten wird. Das umfasst u.a. Teile Stadtautobahn A100 in Charlottenburg.

Das Gericht macht der Bundesregierung ausdrücklich einen Strich durch die geplante Vermeidungsregelung von Fahrverboten. Demnach sollen nach dem Willen der Regierung Fahrverbote erst ausgesprochen werden können, wenn in einer Stadt der Grenzwert 50 Mikrogramm Stickoxide erreicht ist.

"Diese Auffassung kann sich nicht auf die oben zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stützen", heißt es in der Urteilsbegründung. Sie sei außerdem unvereinbar mit der EU-Luftqualitätsrichtlinie. Das Gericht besteht also auf der Einhaltung der 40 Mikrogramm.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) treibt mit ihren Klagen auf Fahrverbote die Bundesregierung und die Kommunen vor sich her. Weitere Aussperrungen von Selbstzündern sind demnächst zu erwarten. "Die in der Urteilsbegründung bewertete EU-Rechtswidrigkeit ... ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung, die immer unverblümter Politik gegen Umwelt und Gesundheit und für die Profitinteressen der Dieselkonzerne betreibt", sagte DUH-Chef Jürgen Resch.

Am Mittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Klage von DUH und Verkehrsclub VCD gegen das Land Hessen wegen Diesel-Fahrverboten in Darmstadt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 10:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.