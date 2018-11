Laut Tridonic-Geschäftsführer Thomas Erath wird das im September eröffnete Werk der Zumtobel-Gruppe in Nis (Serbien) neben LED-Treibern künftig auch LED-Module in großer Stückzahl fertigen. Technisch anspruchsvolle Produkte wie etwa "Tunable White"-Komponenten sollen in Zukunft im Tridonic-Werk in Dornbirn produziert werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...