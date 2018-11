Im Zuge der Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten geriet zuletzt auch die Aktie der United Internet AG kräftig unter Abgabedruck. Allerdings befindet sie sich inzwischen schon wieder auf dem Weg nach oben. Die große Frage, die sich daher nun stellt: Ist das nur eine kurzfristige Gegenbewegung oder ist die Korrektur hier bereits beendet? Schauen wir uns das mal zusammen in aller Ruhe an!

Lange Topbildung leitete die Korrektur letztlich ein…

Schauen wir uns dazu zunächst einmal die ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...