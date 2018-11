Im Tief notierte die Aktie der Dialog Semiconductor vor einigen Monaten bereits um 12,00 Euro. Inzwischen hat sich die Aktie von diesen Korrekturtiefs nahezu verdoppelt. Dies ist eine durchaus starke Leistung, wenn man sich ansieht, wie sich der Chipsektor zuletzt entwickelt hat. Allerdings gibt es gute Gründe für diese kurzfristige Stärke der Aktie. Gründe, die sie jedoch nicht mehr all zu lange stützen sollten, so dass ich in Kürze mit wieder stärker fallenden Kursen rechne.

