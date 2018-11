FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versorger RWE wird seinen Anteil von 51 Prozent am Gemeinschaftskraftwerk Bergkamen zum Jahresende an den Parter Steag verkaufen. Der Vertrag habe eine Erwerbsoption für Steag vorgesehen, und diese habe das Energieunternehmen nun gezogen, teilte RWE auf Anfrage mit. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen, bei den Kartellbehörden sei sie bereits angemeldet.

Technischer Betriebsführer des Kraftwerks ist derzeit die Steag, die kaufmännische Verwaltung liegt bei RWE. Mit dem Vollzug der Transaktion ende auch der Strombezugsvertrag von RWE. Zu weiteren Vertragsdetails wie der Höhe des Kaufpreises sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Über die Transaktion hatte zunächst die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

November 20, 2018 10:53 ET (15:53 GMT)

