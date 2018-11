Die American University of Ras Al Khaimah (AURAK) hat ihre jährlich stattfindende dreitägige ICEWES-Konferenz (International Conference on Energy, Water and Environmental Sciences) in Zusammenarbeit mit der deutsch-arabischen Wissenschaftsakademie AGYA (Arab German Young Academy of Sciences and Humanities) und der International Canadian Association for Sharing Knowledge and Sustainability (IASKS) durchgeführt, um Forscher und Wissenschaftler zusammenzubringen, die sich für Lösungen zu Energie-, Wasser- und Umweltfragen interessieren.

ICEWES 2018 opening ceremony audience at the American University of Ras Al Khaimah (Photo: AETOSWire)

Der erste Tag der ICEWES begann mit einer morgendlichen Veranstaltung mit der Nationalhymne der VAE, einer Lesung aus dem Koran, einer Eröffnungsrede des AURAK-Vizepräsidenten für akademische Angelegenheiten und studentische Belange, Professor Stephen Wilhite, einem Überblick über die AGYA von Geschäftsführerin Dr. Sabine Dorpmüller und einem Überblick über die ICEWES 2018 von Professor Ahmad Sakhrieh, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees der AURAK. Die eigentliche Konferenz bestand dann aus Veranstaltungen zu wissenschaftlichen Abhandlungen und Vorträgen über verschiedene Umweltschutzthemen mit sechs Keynote-Rednern: Dr.-Ing. Uta Pottgiesser zum Thema "Smart and Sustainable Cities and Heritage: Healthy Corridors for Innovative and Inclusive Development" (Intelligenter und nachhaltiger Städtebau: Natürliche Wege zu innovativer und integrativer Entwicklung), Dr. Ismahane Elouafi zum Thema "Food-Energy-Water Nexus: Resources Efficiencies and Policy Dimensions" (Zusammenhänge zwischen Lebensmitteln, Energie und Wasser: Ressourceneffizienz und politische Dimensionen), Dr.-Ing. Martin Kaltschmitt zum Thema "Alternative Fuels for Sustainable Transportation Technical Options and Their Assessment" (Alternative Treibstoffe für Nachhaltigkeit im Transportwesen technische Möglichkeiten und ihre Auswertung), Prof. Ismael Al-Hinti zum Thema "Solar Photovoltaics: Status, Potentials, and Challenges" (Solaranlagen und Fotovoltaik: Der aktuelle Stand, das Potenzial und die Herausforderungen), Youssef Arfaoui zum Thema "RE development Through the Years (Evolution of Technology and Cost Implication)" (Neu-Entwicklungen im Lauf der Zeit die Evolution der Technik und Kostenfragen) sowie Prof. Mohammed Ismail mit einem Vortrag zum Thema "Energy Harvesting: From Wireless Charging for Automotive to IoT Wearables for Health Care" (Energienutzung von drahtlosen Ladevorgängen im Automobilbereich bis zu tragbaren Geräten mit IdD-Zugang im Gesundheitswesen). Die Konferenz schloss am Donnerstag mit nachmittäglichen Veranstaltungen und Posterpräsentationen für den Wettbewerb der AURAK zum Thema erneuerbare Energien, einer Abschlussveranstaltung und den Ergebnissen des AURAK-Wettbewerbs.

"Zusammenarbeit in der Forschung ist entscheidend, um die Gesellschaft als Ganzes voranzubringen", erklärte der Präsident der AURAK, Prof. Hassan Hamdan Al Alkim. "Die ICEWES bietet die perfekte Umgebung, in der sich Wissenschaftler und Forscher versammeln und topaktuelle Forschungsarbeiten erkunden können, die zur Formulierung von Lösungen für drohende globale Umweltgefahren unentbehrlich sind."

Über die AURAK

Die American University of Ras Al Khaimah (AURAK) in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist eine staatliche Hochschule, die eine vollwertige Ausbildung nach dem nordamerikanischen Modell anbietet. Sie ist vom Ministry of Higher Education and Scientific Research (Ministerium für Hochschulwesen und wissenschaftliche Forschung) in den VAE akkreditiert und bietet insgesamt 22 Bachelor- und Diplomstudiengänge in einer Vielzahl von Fachrichtungen an. Die Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) verlieh der Einrichtung im Juli 2017 den Kandidatenstatus.

