Nach eigenen Angaben hat die britische Sportwagenfirma 50 Millionen GBP (63,8 Mio. US Dollar) in den neuen Standort investiert, der zum Start 50 Mitarbeiter beschäftigt. Die neue Produktionsstätte hat mit dem Bau von ebenso leichten wie hochfesten Kohlefasermodulen der nächsten Generation bereits be ...

Den vollständigen Artikel lesen ...