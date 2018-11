De Grey Mining Ltd. sichert Optionsemissionsvertrag in Höhe von 3,75 Mio. Dollar DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung De Grey Mining Ltd. sichert Optionsemissionsvertrag in Höhe von 3,75 Mio. Dollar 20.11.2018 / 17:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining Limited (WKN: 633879; ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Emissionsvertrag mit Taylor Collison Limited ("Taylor Collison") zur Zeichnung von 37.500.000 notierten Optionen geschlossen hat. Die Optionen sind zu 10 Cent je Option für insgesamt 3,75 Mio. Dollar ausübbar und verfallen Ende November 2018. Taylor Collisons Zeichnung wird durch verschiedene Emissionsunterverträge unterstützt. Taylor Collison wird für die Zeichnung eine Pauschalgebühr erhalten. Ein Teil dieser wird an die unterstützenden Nebenzeichner ausgezahlt werden. Der Emissionsvertrag enthält Standardkündigungsklauseln für ein Abkommen dieser Art. Das Unternehmen ermutigt weiterhin alle Optionsinhaber, ihre Optionen auszuüben, da alternativ die nicht ausgeübten Optionen zwangsläufig der ASX Listing Rule 7.1 A (Notierungsvorschrift der ASX) unterliegen werden. Das Unternehmen hält den Abschluss dieses Emissionsvertrags für eine umsichtige Kapitalmanagementmaßnahme, die es dem Unternehmen erlaubt, seine unmittelbaren und geplanten Explorations- und Entwicklungsaktivitäten zu sichern und durchzuführen. Jenen Optionsinhabern, die ihre Optionen noch nicht ausgeübt haben, wird empfohlen, mit etwaigen Fragen hinsichtlich der Ausübung der Optionen das Aktienregister des Unternehmens zu kontaktieren (siehe Pressemitteilung vom 1. November 2018). Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Anzahl der Aktien, die als Ergebnis dieser Zeichnung ausgegeben werden, am oder um den 7. Dezember 2018 bekannt geben wird. Die Directors möchten sich bei allen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung bedanken und freuen sich darauf, zu gegebener Zeit weitere Updates der Exploration auf dem Goldprojekt Pilbara zu geben. Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. 22 Railway Road WA, 6008 Subiaco Australien ISIN: AU000000DEG6 WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749133 20.11.2018 ISIN AU000000DEG6 AXC0276 2018-11-20/17:42