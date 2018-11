Aktuell liegt der Kurs der Wirecard-Aktie unter der Ichimoku Wolke, was einen Shortimpuls darstellt. Die Wolke an sich ist ebenfalls short eingestellt und unterscheidet sich damit nicht von der Zukunftswolke. Der Kurs befindet sich seit einiger Zeit unter dem Kijun. Die Lage des Kurses zur Standardlinie zeigt ein bärisches Signal. In der Vergangenheit lag die drehende Linie zumeist über dem Kijun, sie ist jedoch im Oktober unter sie und auch unter die Wolke gefallen. Dadurch hat sich ein Death ... (Anna Hofmann)

