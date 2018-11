Am 6. November haben Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft die Zentrale von BlackRock Deutschland in München durchsucht, um Beweise für sogenannte Cum-Ex-Geschäfte des billionenschweren US-amerikanischen Vermögensverwalters zu finden. Rund 6 Prozent hält BlackRock aktuell an allen DAX-Unternehmen. Friedrich Merz, Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Dependence und potenzieller Nachfolger von Angela Merkel als Vorsitzender der Christdemokraten, ist von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft jedoch nicht betroffen. Durch die Cum-Ex-Geschäfte sollen dem deutschen Fiskus rund 12 Milliarden Euro Steuergeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...