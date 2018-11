Der GBP/USD sank mit 1,2813 Dollar auf ein neues Sitzungstiefs. Grund dafür war ein stärkerer US-Dollar. Das Paar handelt in der Nähe der Tiefs und steht unter Druck, hält sich aber über 1,2800 Dollar. Ein Ausverkauf an der Wall Street kurbelte die Nachfrage nach dem Greenback an und beförderte das Cable eine Etage tiefer. Der Dow Jones verlor zuletzt ...

