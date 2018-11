Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Talfahrt des Vortages fortgesetzt. Sorgen bereitete den Anlegern insbesondere die sich mehrenden Hinweise auf eine Abschwächung der globalen Konjunktur. An den US-Finanzmärkten ging der Ausverkauf der Technologietitel weiter.

Die Märkte befand sich gestern weltweit im Rückwärtsgang. Belastend wirkte vor allem laut Händlern, dass es derzeit keine Signale für eine rasche Erholung gibt. So deuteten die neuesten Daten auf eine Abschwächung der US-Wirtschaft hin. Dazu hielten in Europa die nach wie vor unklare Situation beim Brexit und die Unsicherheit über den Ausgang des Haushaltstreits zwischen Italien und der EU die Anleger in Atem. Am Dienstag sind die Absicherungskosten für italienische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit einem Monat gestiegen. An der New Yorker Börse hielt derweil der Ausverkauf der Technologietitel an.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,49 Prozent tiefer auf 8'769,45 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem das Gewicht der grosskapitalisierten Titel stärker begrenzt ist, verlor 1,08 Prozent auf 1'352,35 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,49 Prozent auf 10'261,54 Punkte. Von den 30 Blue Chips schlossen 27 im Minus.

Schwächste Aktie unter ...

