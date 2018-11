CA Immo verbuchte nach den ersten drei Quartalen 2018 eine Steigerung der Mieterlöse um 6,0% auf 141,5 Mio. Euro. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Akquisition des Warsaw Spire Building B in Warschau und den damit verbundenen Mietzuwachs erreicht werden, so das Unternehmen. Darüber hinaus sorgten die Fertigstellung des KPMG-Gebäudes sowie eine großflächige Neuvermietung in Berlin für Wachstumsimpulse, wie es heißt. Die Nettomieterlöse beliefen sich zum Stichtag 30.09.2018 auf 130,5 Mio. Euro (2017: 121,8 Mio. Euro), ein Zuwachs von 7,1% im Jahresvergleich. Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) konnte zum Vorjahreswert (84,2 Mio. Euro) um 11,4% auf 93,7 Mio. Euro gesteigert werden. Der FFO I je Aktie summierte sich auf ...

