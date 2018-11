Die Zumtobel Group hat im Zuge des laufenden Restrukturierungkurses und in Reaktion auf den verschärften globalen Wettbewerb eine stufenweise Anpassung des Produktionsvolumens sowie der Beschäftigtenzahl im Komponentenwerk (Tridonic) in Jennersdorf, Österreich, beschlossen. Die Produktion wird voraussichtlich sukzessive bis November 2019 geschlossen, wie das Unternehmen mitteil. Von dieser wirtschaftlich notwendigen Reorganisation ist primär der Produktionsbereich mit rund 90 Mitarbeitern betroffen. Die Reduktion des Personalstandes im Produktionsbereich beginnt im Frühjahr 2019. Der Forschungs- & Entwicklungsstandort in Jennersdorf mit rund 30 Arbeitsplätzen bleibt als gruppenweites LED-Kompetenzzentrum erhalten. Alle notwendigen Personalmaßnahmen sollen so sozial ...

