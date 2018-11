München (ots) - Die Vorsitzenden der Fraktionen im Bayerischen Landtag haben die Vorsitze der 14 Parlamentsausschüsse verteilt. "Das Procedere der Ausschussauswahl folgt aus dem Wahlergebnis und den parlamentarischen Gepflogenheiten. Die CSU-Landtagsfraktion besetzt weiterhin wichtige Themenfelder, um auch künftig die politische Arbeit in Bayern federführend zu bestimmen und als Impulsgeber für die Bayerische Staatsregierung zu arbeiten", erklärte Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. "Unabhängig von der Besetzung der Ausschüsse hat die CSU als Regierungsfraktion selbstverständlich den Anspruch, die gesamte inhaltliche Bandbreite abzudecken. Dem kommen wir nach und daran lassen wir uns messen. Wir sind eine Volkspartei, die alle Themenfelder mit Experten besetzt hat und die Lösungsangebote für die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit anbietet, damit Bayern weiterhin so erfolgreich bleibt wie bisher."



Die CSU-Fraktion stellt für die 18. Legislaturperiode in folgenden Ausschüsse den Vorsitz: Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen; Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration; Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung; Ausschuss für Gesundheit und Pflege; Ausschuss für Wissenschaft und Kunst sowie Ausschuss für Fragen des Öffentlichen Dienstes.



Die CSU-Fraktion stellt zudem in folgenden Ausschüssen den stellvertretenden Vorsitz: Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport; Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie; Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz; Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen sowie Ausschuss für Eingaben und Beschwerden.



