San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp hat sich dem Präsidium der Chamber of Digital Commerce angeschlossen; der CEO des Unternehmens, Richard Ma, wird als Mitvorsitzender der Smart Contracts Alliance (https://digitalchamber.org/initiatives/smart-contracts-alliance/) der Chamber (https://digitalchamber.org/) fungieren. Die Chamber of Digital Commerce - der weltweit erste und größte Wirtschaftsverband, der die Branche digitaler Vermögenswerte und der Blockchain repräsentiert - trifft sich mit Gesetzgebern und Branchenführern, um den Einsatz von Smart Contracts und Blockchain-Technologie zu fördern.



"Die Chamber of Digital Commerce hat exzellente Arbeit geleistet, politische Entscheidungsträger zu informieren - mit dem Ziel, die Umsetzung von fundierten Grundsätzen zu ermöglichen, die Innovation und Handel unterstützen", so Richard Ma, CEO von Quantstamp. "Ich freue mich darauf, diese Arbeit als neuer Mitvorsitzender der Smart Contracts Alliance weiterzuführen."



Als CEO von Quantstamp hat Richard Ma geholfen, Initiativen anzuführen, deren Ziel es ist, die sichere, Mainstream-akzeptierte Nutzung von Blockchain-Technologie voranzubringen. Quantstamp arbeitet zudem mit Unternehmenskunden zusammen, um diesen zu helfen, Blockchain-Lösungen zu entwickeln.



"Es ist uns eine Freude, Quantstamp in der Chamber of Digital Commerce begrüßen zu können", so Perianne Boring, Gründerin und President der Chamber of Digital Commerce. "Wir freuen uns darauf, mit Richard Ma zusammenzuarbeiten und Quantstamps Expertise und Professionalität zu nutzen, während wir unsere Bemühungen in Sachen Smart Contracts fortsetzen."



Am 25. Oktober hielt die Smart Contracts Alliance (https://digitalchamber.org/initiatives/smart-contracts-alliance/) der Chamber of Digital Commerce in San Francisco ihre Round-table-Veranstaltung "Get Smart on Smart Contracts" (Smart Contracts verstehen). Olga V. Mack, Vice President des Bereichs Strategie bei Quantstamp, wandte sich an das Publikum und brachte Quantstamps Motivation zum Ausdruck, sicheren Smart Contracts zu größerer Verbreitung zu verhelfen. Auch erklärte sie, wie das Protokoll, die Instrumente und die Dienste von Quantstamp zur Errichtung kritischer Infrastruktur für die Blockchain-Technologie beitragen. Olga ermutigte die Teilnehmer, Kontakt aufzunehmen und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Quantstamp auszuloten.



Informationen zu Quantstamp



Quantstamp (https://quantstamp.com/) ist ein Unternehmen, das Sicherheitslösungen für Smart Contracts anbietet. Es entwickelt das Quantstamp-Protokoll und automatisierte Sicherheitsinstrumente und führt manuelle Audits durch. Das Quantstamp-Protokoll soll über das Generieren öffentlich zugänglicher Scan-Berichte sowohl die Sicherheit von Smart Contracts verbessern, als auch die Reputation von Projekten, bei denen Smart Contracts erstellt werden.



