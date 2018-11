Über den Preis der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Bislang hält der Essener Versorger Steag 49 Prozent an dem Kraftwerk Bergkamen.

Der Essener Energiekonzern Steag will vom Versorger RWE die Mehrheitsbeteiligung an dem gemeinsamen Steinkohlekraftwerk Bergkamen übernehmen. Steag habe eine Option dazu gezogen und die Pläne beim Bundeskartellamt angemeldet, bestätigte der Konzern am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...