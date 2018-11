Die Aktie von Archer Daniels Midland konnte sich in der ersten Oktoberhälfte der schlechten Stimmung an der Wall Street entziehen und ihren Mitte November 2017 begonnenen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. In der Spitze stieg die Aktie bis zum 8. Oktober auf 52,06 US-Dollar an.

Zwei Tage später wurde der Wert jedoch von einer regelrechten Verkaufslawine erfasst. Der Kurs stürzte zunächst bis auf 48,20 US-Dollar ab, stabilisierte sich hier für einige Tage und fiel dann auf 46,15 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...