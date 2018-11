Nach einem starken Rückgang am europäischen Morgen stabilisierte sich der AUD/USD in der Nähe von 0,7250 Dollar, bevor er in der New Yorker Sitzung erneut unter Verkaufsdruck geriet. Das Paar wurde zuletzt bei 0,7240 Dollar gehandelt und verlor damit 0,75%. Anfang des Tages sagte Xu Zhong, Researchleiter der People's Bank of China, dass ihre jüngste ...

