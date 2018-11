Q1-Q3 2018 Ergebnisse: Petro Welt Technologies AG entwickelt Auslandsprojekte, um dem verschärften Marktumfeld zu begegnen DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Q1-Q3 2018 Ergebnisse: Petro Welt Technologies AG entwickelt Auslandsprojekte, um dem verschärften Marktumfeld zu begegnen 20.11.2018 / 20:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Der Umsatz pro Auftrag in EUR bei den Fracking-Dienstleistungen stieg um 10% * EBIT-Marge von Wellprop bei 18,9% * Registrierung von PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in Bukarest, Rumänien, abgeschlossen Wien, 20. November 2018. Die operative Entwicklung, das aktive Cash-Management und die strenge Kostenkontrolle milderten die Auswirkungen des schwierigen externen Umfelds ab. Trotzdem sank der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 aufgrund der anhaltenden Abwertung des Rubels gegenüber dem Vorjahr auf 228,0 Mio. EUR (13,3%). Die konsolidierten Umsatzkosten sanken in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 um 10,3% auf 190,3 Mio. EUR verglichen mit 212,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang wurde durch eine gleichmäßige Reduzierung aller Kostenkomponenten erreicht. Lediglich die Rohstoffkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,1% auf 75,7 Mio. EUR, bedingt durch eine höhere Einspülung von Proppant im Hydraulic Fracturing und größere Mengen konventioneller Bohrungen. Das Bruttoergebnis sank um 25,9% auf 37,7 Mio. EUR und das EBITDA um 28% auf 49,6 Mio. EUR. Das Finanzergebnis kehrte dank der Reduzierung der Finanzierungskosten in einen positiven Bereich zurück. Damit belief sich das Ergebnis vor Steuern auf 20,8 Mio. EUR und das Nettoergebnis auf 15,9 Mio. EUR. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag in den ersten drei Quartalen 2018 mit 40,4 Mio. EUR um 13,1% unter dem Vorjahreswert (Q1-Q3 2017: 46,5 Mio. EUR). Das Management hielt das Working Capital relativ stabil, vor allem durch den Abbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, um die oben genannten Effekte auf den Cashflow zu reduzieren. Im Vergleich zum Ende des Geschäftsjahres 2017 sank die Bilanzsumme zum 30. September 2018 um 9,1% (397,9 Mio. EUR), was vor allem auf den Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Abschreibung von Anlagen zurückzuführen ist. Das Eigenkapital betrug 223,4 Mio. EUR (minus 7,7% gegenüber Ende 2017), was einer Eigenkapitalquote von 56,1% entspricht. Das Management verfolgt weiterhin seine Expansion im Ausland, um regionale wirtschaftliche Risiken zu mildern - wie bereits umgesetzt durch den Abschluss der Registrierung der lokalen Wirtschaftseinheit PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in Bukarest, Rumänien. Für 2018 erwartet, dass Proppant-Lieferungen ins Ausland einen Anteil von rund 10% am gesamten physischen Jahresvolumen ausmachen werden. Die jährliche EBIT-Marge für diese Auslandslieferungen soll zwischen 24% und 25% liegen. Der Bericht Q1-Q3/2018 der Petro Welt Technologies AG steht auf unserer Unternehmenswebsite zum Download bereit unter www.pewete.com Wesentliche Positionen Q1-Q3/ Q1-Q3/ Veränderung 2018 2017 Umsatzerlöse MEUR 228.0 263.1 -13.3% EBITDA MEUR 49.6 68.9 -28.0% EBIT MEUR 18.1 33.9 -46.6% EBITDA-Marge 21.8% 26.2% - EBIT-Marge 7.9% 12.9% - Kozernergebnis MEUR 15.9 29.4 -45.9% Ergebnis je Aktie in EUR 0.33 0.60 - Eigenkapital EUR 223.4 242.0 -7.7% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit MEUR 40.4 46.5 -13.1% Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl 3,146 3.537 -11.1% Kontakt: Martin Wende (Grayling Austria GmbH) IR contact T: +43 1 524 4300 0 martin.wende@grayling.com 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20-0 Fax: +43 1 535 23 20-20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 749095 20.11.2018 ISIN AT0000A00Y78 AXC0301 2018-11-20/20:00