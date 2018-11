Fällanden (ots) -



Fortbildung und Ausstellung unter einem Dach und am gleichen Tag:

Davon profitierten 2125 Besucher und Zuhörer an der SECURITE LAUSANNE

2018 und am begleitenden FORUM SECURITE 2018. Sie und die rund 70

Aussteller, Verbände und Verlage gaben der Messe positive und

konstruktive Rückmeldungen.



Auch in diesem Jahr bestätigte die SECURITE LAUSANNE ihre Rolle

als renommierte und hoch geschätzte Wissensplattform. Rund 70

Aussteller, Verbände und Verlage präsentierten vom 14. bis 16.

November 2018 in der Expo Beaulieu in Lausanne ihre Produkte und

Dienstleistungen. Mit 2125 Fachbesuchern war die SECURITE LAUSANNE

2018 fast so gut besucht wie bei der letzten Austragung im Rekordjahr

2016.



SECURITE LAUSANNE 2018: Zufriedene Aussteller



Die Aussteller zeigten sich zufrieden mit den drei Tagen an der

SECURITE LAUSANNE 2018. Zum Beispiel Jean-Gabriel Perreten, Senior

Business Manager bei Gunnebo Suisse SA, der mit einem Lächeln sagte:

«Wir sind sehr zufrieden. Wir kommen wieder.»



Ähnliche Worte fand Philippe Gaillard, Directeur Suisse romande

bei der dormakaba Suisse SA. «Für uns ist das eine sehr wichtige

Messe», betonte er. «Wir sind vor allem hier, um unsere Marke noch

bekannter zu machen. Unter diesem Aspekt war die SECURITE LAUSANNE

2018 ein Erfolg und wir kommen gerne wieder.»



Die Bedeutung des Imagetransfers unterstrich auch Jean-Yves Petit,

Key Account Manager bei Stanley Security Switzerland Sàrl. «Es war

uns wichtig, dass wir uns als Unternehmen zeigen konnten und hier

präsent waren. Wir knüpften gute Kontakte, auch mit institutionellen

Kunden. Ich hätte mir jedoch mehr Aktivitäten an der Messe gewünscht

- Dinge, die man sehen und erleben muss, zum Beispiel Drohnen», sagte

Petit. Die Qualität der Kontakte könne man natürlich erst im

Nachhinein richtig bewerten, sagte Vincent Nicod, Directeur Associé

der Perfolux SA. «Aber wir konnten gute Kontakte knüpfen und uns

zudem an einem zentralen Ort mit unseren bestehenden Kunden treffen.

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass sich die Messe wie in

der Deutschschweiz mit der Ineltec zusammenlegt. Für uns würde das

viele nützliche Synergien schaffen.»



FORUM SECURITE 2018: Qualitativ hochstehende Referate



Einen wichtigen Beitrag zur hohen Qualität der Besucher leistete

das FORUM SECURITE 2018. Die Vortragsreihen waren kostenlos, neutral

aufbereitet und qualitativ hochstehend. Sie bieten eine Menge an

nützlichem Know-how für die tägliche Arbeit der Sicherheits-fachleute

und wurden wiederum durch die verschiedensten Branchenverbände

unterstützt und als Fortbildung anerkannt. Das FORUM SECURITE 2018

zog rund 800 Zuhörer an. Davon profitierten auch die Aussteller. Da

die Vorträge in der Messehalle stattgefunden haben und in

Halbtagesmodule gegliedert waren, konnten die Teilnehmenden sowohl

das FORUM SECURITE als auch die SECURITE LAUSANNE am gleichen Tag

besuchen. Die wissensdurstigen Zuhörer waren denn auch sehr

interessierte Besucher an den Messeständen.



Fazit und Ausblick



Die SECURITE LAUSANNE hat ihren hohen Stellenwert für die

Westschweiz einmal mehr unterstrichen und geniesst die volle

Anerkennung der Branche. «Wir freuen uns über die vielen positiven

und konstruktiven Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern», sagt

Messeleiter Heinz Salzgeber. «Sie zeigen uns einmal mehr: Der Markt

will und braucht diese Messe. Wir freuen uns bereits auf die

Fortsetzung.» Diese wird - zehn Jahre nach der Premiere der SECURITE

LAUSANNE - im Spätherbst 2020 stattfinden. Das genaue Datum wird

möglichst rasch kommuniziert werden.



Davor versammelt sich die Schweizer Sicherheitsbranche aber in

Basel - an der SICHERHEIT 2019 vom 10. bis 13. September 2019, die

gemeinsam mit der Ineltec stattfinden wird. Informationen zu den

beiden Fachmessen gibt es unter www.sicherheit-messe.ch und

www.ineltec.ch.



